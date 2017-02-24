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Верховный суд США зарегистрировал апелляцию по "делу Бута"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд США зарегистрировал апелляцию по делу отбывающего срок в американской тюрьме гражданина РФ Виктора Бута. Срок ответа - 27 марта 2017 года, говорится в документе.

Защита Бута направила в Верховный суд США документы о пересмотре дела 21 февраля. Как сообщил ранее "Интерфаксу" адвокат Алексей Тарасов, по статистике, Верховный суд США принимает к рассмотрению лишь один процент всех дел, которые ему направляются.

"Дела принимаются в том случае, если они имеют влияние на общенациональную практику", - сказал Тарасов, напомнив, что в США действует система прецедентного права.

По его словам, сговор с оперативниками, который лежит в основе дела Бута, незаконен, и уже были прецеденты, когда обвиняемых по таким делам оправдывали. При этом адвокат отметил, что гособвинение утаивало материалы, которые могли повлиять на линию защиты Бута.

"Уповаем на то что, что, как мы отметили, это дело имело последствия для российско-американских отношений в плане правового сотрудничества", - сказал Тарасов.

Виктор Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Теги: Виктор Бут
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