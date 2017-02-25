По Таллину прошло факельное шествие в честь 99 годовщины независимости Эстонии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Факельное шествие сторонников национального государства состоялось в пятницу вечером в столице Эстонии Таллине.

Несколько сотен его участников собрались около памятника Освободительной войны 1918-1920 годов на площади Свободы по призыву молодежного крыла Эстонской консервативной народной партии "Синее пробуждение" и с транспарантом "Eesti Eest !" (За Эстонию!) прошли по улицам старого города.

Как заявил на шествии его организатор Руубен Каалеп (Ruuben Kaalep), "независимость может обеспечить только желание самих эстонцев сохранять и защищать свое национальное государство".

Он отметил, что если в первом подобном марше в 2014 году приняли участие 120 человек, то в прошлогоднем уже около 2 тыс. человек.

Марш проведен в связи с отмечаемой в Эстонии 99-й годовщиной независимости.