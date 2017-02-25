Шесть человек погибли в результате столкновения поездов на Кубе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли и 49 пострадали в результате столкновения двух поездов на Кубе, сообщает в субботу местное издание Escambray.

Авария произошла около города Санкти-Спиритус. Состав, груженый сахарным тростником, столкнулся лоб в лоб с пассажирским поездом. Причины инцидента пока неизвестны. Раненых доставили в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.

На месте крушения работают спасатели, движение на этом отрезке железнодорожных путей приостановлено.