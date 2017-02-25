МЧС отправило в Таджикистан самолет с гумпомощью для пострадавших от снежных лавин

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России направило в Таджикистан самолёт с грузом гуманитарной помощи для пострадавших из-за схода снежных лавин, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС.

"С подмосковного аэродрома Раменское в Душанбе вылетел транспортный самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого около 40 тонн грузов гуманитарной помощи", - сказали в пресс-службе.

Спецборт доставит продовольствие, палатки, одеяла, а также передвижную электростанцию.

Помощь Таджикистану, пострадавшему от схода снежных лавин, оказывается по поручению президента РФ. "Республика Таджикистан обратилась за помощью к международному сообществу после схода снежных лавин на востоке и севере страны. В результате природного стихийного бедствия экономике республики нанесен серьезный ущерб, разрушена инфраструктура, заблокированы десятки населенных пунктов, имеются человеческие жертвы", - сообщили в МЧС.

В министерстве напомнили, что между Россией и Таджикистаном действует соглашение о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оно было подписано в январе 1997 года.