МЧС отправило в Таджикистан самолет с гумпомощью для пострадавших от снежных лавин

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России направило в Таджикистан самолёт с грузом гуманитарной помощи для пострадавших из-за схода снежных лавин, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС.
"С подмосковного аэродрома Раменское в Душанбе вылетел транспортный самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого около 40 тонн грузов гуманитарной помощи", - сказали в пресс-службе.
Спецборт доставит продовольствие, палатки, одеяла, а также передвижную электростанцию.
Помощь Таджикистану, пострадавшему от схода снежных лавин, оказывается по поручению президента РФ. "Республика Таджикистан обратилась за помощью к международному сообществу после схода снежных лавин на востоке и севере страны. В результате природного стихийного бедствия экономике республики нанесен серьезный ущерб, разрушена инфраструктура, заблокированы десятки населенных пунктов, имеются человеческие жертвы", - сообщили в МЧС.
В министерстве напомнили, что между Россией и Таджикистаном действует соглашение о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оно было подписано в январе 1997 года.