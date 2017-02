Что случилось этой ночью: суббота, 25 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Журналистов CNN, New York Times, Buzzfeed, The Hill и "Би-би-си" не пустили на традиционный брифинг с представителем президента США Шоном Спайсером в Белом доме. Сотрудник агентства Associated Press, который мог попасть на пресс-конференцию, не пошел на нее из солидарности с коллегами.

- Между тем, Washington Post (журналистов которой на брифинг пустили) написала о том, что Белый дом просил нескольких высокопоставленных сотрудников разведки и конгрессменов выступить в СМИ с опровержением слухов о связях Дональда Трампа и его окружения с Россией.

- Финансовая прокуратура Франции начала расследование против кандидата в президенты Франсуа Фийона и его жены из-за ее работы в должности помощника мужа в Национальной ассамблее.

- Кинопремию "Сезар" получил фильм Пола Верховена "Она".