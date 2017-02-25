В Хомсе в результате терактов погибли свыше 20 человек

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Жертвами терактов в сирийском городе Хомс стали свыше 20 человек и десятки ранены, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на главу региональной администрации Талала Барзани.

По его словам, в Хомсе прогремели три взрыва, устроенные террористами-смертниками.

Ранее сообщалось, что два взрыва прогремели в двух центральных районах города у здания госбезопасности и штаба военной разведки.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракты в Хомсе, третьем по величине городе Сирии.