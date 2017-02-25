Россия не поддержит в СБ ООН западный проект резолюции по химоружию в Сирии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Голосование по внесенному Францией, США и Великобританией проекту резолюции Совета Безопасности ООН по применению химического оружия в Сирии может пройти в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Всемирной Организации.

"Голосование по проекту резолюции "западной тройки" состоится, скорее всего, в понедельник", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в российской миссии при ООН отметили, что "в том виде, в котором текст представлен в СБ, Россия его поддержать не сможет".

США, Франция и Великобритания призывают запретить продажу Дамаску вертолетов и ввести санкции против 11 физических лиц и 10 компаний, которые, по их мнению, имеют отношение к атакам с применением химического оружия.

Некоторые страны обвиняют сирийских военных в применении химоружия в ходе боевых действий в Сирии. В Дамаске такие обвинения решительно отвергают.