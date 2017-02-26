Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 февраля

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- У посольства России в Анкаре прошла акция протеста, организованная Ассоциацией НПО крымских татар. Этнические татары протестовали против присоединения Крыма к России.

- Пьяный водитель въехал в праздничный парад в американском Новом Орлеане. Более 20 человек получили травмы различной тяжести, водитель задержан. Представители властей заявили, что нет оснований классифицировать происшествие как теракт.

- Президент США Дональд Трамп отказался посещать праздничный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Заявление прозвучало на фоне обострения отношений администрации американского президента и СМИ.

- Россияне завоевали 16 медалей по итогам двух дней Всемирных военных игр. Команда РФ находится на первом месте в общем медальном зачете.