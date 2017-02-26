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Летевший в Москву лайнер вернулся в Актау из-за проблем с вентиляцией

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В международный аэропорт казахстанского Актау утром в воскресенье вернулся рейс N1955 компании "Аэрофлот", вылетевший в 5:30 (3:30 мск) в российскую столицу, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в аэропорту Актау.

"Бортовой компьютер показал отказ вентиляционной системы, и они вернулись. Фактически она работала, но компьютер отказ показал. Ждут мастеров своих, они прилетят, наладят, и пассажиры смогут вылететь", - сообщил исполнительный директор международного аэропорта Актау Ергазы Жолдасов.

По его данным, на борту воздушного судна в Москву следовали 82 пассажира и экипаж.

По предварительной информации, пассажиры смогут улететь 27 февраля в 1:00 по времени Актау, уточнили в аэропорту.

Согласно информации о рейсе, размещенной на сайте аэропорта "Шереметьево", речь идет о борте "Sukhoi Superjet 100".

Теги: Москва, Казахстан, Superjet 100, Аэрофлот
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