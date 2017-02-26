В Эстонии осудили уносившего с работы секретные документы офицера

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Харьюский (Harju) уездный суд Эстонии приговорил капитана Сил обороны Иво Юрака (Ivo Jurak) к двум с половиной годам лишения, из которых ему придется отбыть семь месяцев реального заключения.

Кроме того, ему назначен испытательный срок в четыре года, сообщил в воскресенье портал телерадиовещания ERR.

Согласно обвинению, Юрак уносил со службы документы, содержащие государственную тайну, и хранил их дома, позволяя получать к ним доступ посторонним лицам.

Он приговорен по статье пенитенциарного кодекса, в которой говорится, что разглашение государственной тайны не связано с изменой государству или шпионажем. Юрака обвиняют также в незаконной слежке и незаконном обращении с оружием.

Капитан был задержан полицией безопасности 29 августа 2016 года, после чего суд дал санкцию на его арест.

В интересах уголовного дела материалы, связанные с разглашенной государственной тайной не подлежат публикации.

Осужденный до 2016 года служил штабным офицером в командовании вооруженными силами, а до этого начальником разведки Скаутского батальона, а также начальником штаба Охранного батальона.