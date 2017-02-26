Жена Ильхама Алиева рассказала о своих задачах на посту вице-президента

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Супруга лидера Азербайджана, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева отмечает, что будет заниматься решением социальных проблем в стране.

"Мое желание - сконцентрироваться на решении социальных проблем, на решении проблем малообеспеченных слоев населения", - заявила Алиева в интервью передаче "Вести недели" с Дмитрием Киселевым (ВГТРК).

По ее словам, решение о назначении ее на пост первого вице-президента страны было личной инициативой президента Азербайджана.

"Конечно, наверное, сыграло роль то, что на протяжении долгих лет я являюсь не только супругой, но могу сказать, соратником президента", - отметила Алиева.

"Мои основные сомнения были, насколько я справлюсь с этой возложенной на меня ответственностью",- добавила она.

Как сообщалось ранее, 21 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Алиевой первым вице-президентом Азербайджана.