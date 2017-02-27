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Что случилось этой ночью: понедельник, 27 февраля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Лос-Анджелесе вручают награды Американской киноакадемии. Фильм "Ла-Ла Ленд" получил рекордное число номинаций - четырнадцать - но точно не станет рекордсменом по числу наград. Если хотите узнать, какую картину назовут лучшей, приглашаем в нашу онлайн-трансляцию.

- Бизнесмен Филип Билден не захотел управлять военным флотом США, хотя ему предложили. Теперь Дональду Трампу нужно искать другого кандидата.

- Жена президента Азербайджана стала вице-президентом и рассказала, чем будет заниматься на новом посту. Например, помогать бедным.

- Администрация президента России поручила правительству отслеживать экономически значимые события, влияющие на настроения в регионах. Это обычная практика, но, по словам источника "Ведомостей", в этом году мониторинг будет особенно тщательным.

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