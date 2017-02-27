В Индонезии захвачено здание районной администрации

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Здание администрации района Арджуна индонезийского города Бандунга было захвачено неизвестным в понедельник, в здании раздался взрыв, полиция расследует обстоятельства происшествия, сообщили местные СМИ.

По поступающей противоречивой информации, неизвестный требовал или продолжает требовать освобождения некоторых заключенных, о его судьбе не сообщается.

СМИ отмечают, что в районе здания была слышна перестрелка, а нападавший скрывается на втором этаже.

Данных о возможных жертвах, пострадавших и захвате заложников пока нет.