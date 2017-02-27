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Трезвым водителям в Эстонии раздадут конфеты

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонии в понедельник будет проведен рейд по проверке водителей на трезвость, в ходе которого все законопослушные участники дорожного движения в знак благодарности получат от полицейских конфеты.

"На сайте приложения Teomeeter люди давали различные обещания, направленные на улучшение культуры дорожного движения. А мы, в свою очередь, пообещали, что полиция сделает водителям сюрприз, если будет дано более 100 000 обещаний, связанных с поведением на дорогах", - рассказала об акции газете Postimees капитан полиции Сирле Лойг. - "Я искренне надеюсь, что сегодня мы раздадим все конфеты, и все водители будут трезвыми".

В этом году полицейскими уже задержано почти 900 пьяных за рулем. В прошлом году по вине нетрезвых водителей произошло 165 ДТП, в которых погибли 7 и пострадали 214 человек.

Отмечается, что в Teomeeter более 6600 человек пообещали не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Более 5200 человек пообещали, что не сядут в машину, за рулем которой находится нетрезвый водитель. Популярными были также обещания запасаться для поездки временем, чтобы не спешить, благодарить других вежливых участников дорожного движения и показывать сигнал поворота не позже чем за три секунды до совершения маневра.

Теги: Эстония
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