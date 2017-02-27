В Южной Корее начались финальные слушания по импичменту президента

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Южной Кореи в понедельник приступил к финальной стадии рассмотрения дела президента Пак Кын Хе, в отношении которой 9 декабря 2016 года парламент начал процедуру импичмента, сообщает The Korea Times.

Сама Пак Кын Хе на слушаниях не появится. Позднее адвокат Пак Кын Хе зачитает ей постановление суда. Ожидается, что суд объявит о своем решении до 13 марта.

СМИ напоминают, что если Конституционный суд поддержит импичмент, и Пак Кын Хе окончательно лишится президентского поста, то в Южной Корее в течение следующих 60 дней должны пройти выборы нового президента.

Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того как стало известно, что приближенная президента Цой Сун Силь, не занимая каких-либо постов в администрации, правила ряд текстов президентских выступлений. Кроме этого, Цой Сун Силь обвиняют в переводе пожертвований, полученных по принуждению от ряда крупных компаний, в связанные с ней и с президентом НКО.