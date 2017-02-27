Главные новости
ЭкономикаСилуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апрелеКультураЦеремония вручения "Оскара": главноеВ миреДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия
В мире

В Донбассе была обстреляна насосная станция

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Южнодонбасская насосная станция первого подъема в Донецкой области утром в понедельник подверглась обстрелу, сообщает компания "Вода Донбасса".

Как сообщается на официальном сайте предприятия, в понедельник около 7:40 утра на территорию станции попало три боевых снаряда, также были посечены стены проходной. Персонал во время обстрела находился в бомбоубежище.

По Южнодонбасскому водопроводу подается вода также на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции.

Теги: Донбасс
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
ДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятияДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия
Захарченко и Плотницкий готовы пойти на этот шаг, если Украина не снимет транспортную блокаду Донбасса до 1 мартаПодробнее
Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президентаВыдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президента
Министру обороны придется подыскать другого желающего руководить американским военным флотомПодробнее
Обновленную Nokia 3310 представили на выставке в БарселонеОбновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне
Кроме того, на MWC 2017 были показаны смартфоны Nokia3, Nokia 5 и международная версия Nokia 6Подробнее
В Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной ОсетииВ Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии
По мнению спецпредставителя премьера Грузии по вопросам отношений с Россией, признание Абхазии и Южной Осетии неестественно для всего мираПодробнее
Порошенко пообещал помогать жителям КрымаПорошенко пообещал помогать жителям Крыма
Украинский президент обвинил Россию в нарушении прав человека и в "захвате миллионов заложников"Подробнее
В ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станцииВ ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станции
ДНР готова обеспечить безопасность ремонтных бригад, но полагает, что украинская сторона этого сделать не можетПодробнее
Американские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человекаАмериканские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека
По данным журналистов, американских чиновников не устраивает антиизраильский настрой Совета и включение в него представителей недемократических режимовПодробнее
Автомобиль въехал в праздничный парад в Новом ОрлеанеАвтомобиль въехал в праздничный парад в Новом Орлеане
Водитель задержан, более 20 человек получили травмыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция памяти Бориса Немцова в Москве6 фото
26 февраля
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСилуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апрелеКультураЦеремония вручения "Оскара": главноеВ миреДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятияСпортДиректор "Байкал-Энергии" объяснил провокацией 20 автоголов в матче 
УЕФА завел дело в отношении "Ростова" после матча ЛЕ со "Спартой"
Сергей Иванов-младший представлен на должность главы "АЛРОСА"
Турция назвала условия завершения своей операции в Сирии
Бренд "Билайн" сохранится после ребрендинга материнского холдинга Vimpelcom
СКР возбудил еще три уголовных дела в связи обстрелами в Донбассе
Компания PwC объяснила ошибку с объявлением победителя на вручении "Оскара"
Колобков назвал неконструктивным решение ИААФ о допуске лишь трех атлетов из РФ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи