В Донбассе была обстреляна насосная станция

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Южнодонбасская насосная станция первого подъема в Донецкой области утром в понедельник подверглась обстрелу, сообщает компания "Вода Донбасса".

Как сообщается на официальном сайте предприятия, в понедельник около 7:40 утра на территорию станции попало три боевых снаряда, также были посечены стены проходной. Персонал во время обстрела находился в бомбоубежище.

По Южнодонбасскому водопроводу подается вода также на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции.