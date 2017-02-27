Иран испытал новейшие версии противокорабельных ракет

Кроме того, на MWC 2017 были показаны смартфоны Nokia3, Nokia 5 и международная версия Nokia 6 Подробнее

Обновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне

Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президента

Захарченко и Плотницкий готовы пойти на этот шаг, если Украина не снимет транспортную блокаду Донбасса до 1 марта Подробнее

ДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия

Захарченко заявил, что ДНР и ЛНР больше не будут продавать уголь Украине, а находящиеся на территории республик предприятия перейдут в их правовое поле Подробнее

26 февраля 17:23

В Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии

По мнению спецпредставителя премьера Грузии по вопросам отношений с Россией, признание Абхазии и Южной Осетии неестественно для всего мира Подробнее

26 февраля 16:16

Порошенко пообещал помогать жителям Крыма

Украинский президент обвинил Россию в нарушении прав человека и в "захвате миллионов заложников" Подробнее

26 февраля 13:39

В ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станции

ДНР готова обеспечить безопасность ремонтных бригад, но полагает, что украинская сторона этого сделать не может Подробнее

26 февраля 09:26

Американские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека