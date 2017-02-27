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Филиппинские боевики "Абу Сайяф" опубликовали видео казни немецкого заложника

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Боевики исламистской группировки "Абу Сайяф", которая в основном ведет деятельность на Филиппинах, обнародовали видеозапись казни гражданина Германии Юргена Кантнера, сообщает Associated Press.

На видео запечатлен Кантнер, который сидит на земле. Он говорит "Теперь он убьет меня", и один из стоящих рядом джихадистов обезглавливает пожилого мужчину. Остальные боевики кричат "Аллах акбар".

Боевики "Абу Сайяф" требовали за Кантнера выкуп в размере 30 млн песо ($605 тысяч).

В МИД Германии заявили, что пока проверяют подлинность видео.

В ноябре 2016 года исламисты заявили, что похитили гражданина Германии близ Малайзии, а путешествовавшую с ним женщину убили.

AP напоминает, что в прошлом Кантнер уже становился жертвой похищения, когда на него напали сомалийские пираты.

Группировка "Абу Сайяф" признана в США и Филиппинах террористической. Боевики на данный момент удерживают в заложниках по меньшей мере 27 иностранцев и местных жителей. Местные власти призывают родственников заложников не платить выкуп, так как это не гарантирует свободу их близких, а может лишь продлить срок их нахождения в руках преступников.

Филиппины, Малайзия и Индонезия ведут совместную борьбу против исламистов, но те продолжают свою деятельность. Они захватывают моряков и рыбаков из стран Юго-Восточной Азии. В 2016 году они обезглавили двух канадцев, не получив за них выкупа.

Теги: Филиппины, Германия
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