В Белоруссии раскритиковали прошедший в Польше марш "проклятых солдат"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В белорусском парламенте расценивают прошедший 26 февраля в польской Гайновке праворадикальный марш так называемых "проклятых солдат" как провокацию, направленную на разжигание вражды между белорусами и поляками.

"В Национальном собрании Беларуси с большим сожалением восприняты новости о повторном проведении в польском городе Гайновка праворадикального марша с целью героизации отдельных деятелей польского подполья 1940-х - 1950-х годов, известных как "проклятые солдаты", - говорится в заявлении председателя комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ, руководителя рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Польши Андрея Наумовича.

"Проведение марша, восхваляющего подобных военных преступников, в Гайновке - городе с белорусским этническим большинством - является, по моему мнению, циничной провокацией, направленной на искусственное разжигание вражды между белорусами и поляками, нагнетание напряженности на национальной и конфессиональной почве", - заявил Наумович.

В частности, продолжил он, один из таких "полевых командиров" - Ромуальд Райс по прозвищу "Бурый" - отдал приказ об ничтожении 60 белорусских деревень, в том числе о сожжении живьем жителей деревни Залешаны.

"Хочу напомнить, что органами судебной власти Республики Польша действия Райса были официально признаны геноцидом", - подчеркнул белорусский парламентарий.

26 февраля в польском городе Гайновка прошел несанкционированный марш так называемых "проклятых солдат".

"Проклятые солдаты" или "отверженные солдаты" - общее название различных антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций, сформированных в Польше на поздних этапах второй мировой войны и после ее окончания.

Созданные отдельными членами Польского подпольного государства, эти тайные организации продолжали вооруженную борьбу против правительства Польши до конца 1950-х годов.