В Турции начали готовить полицейских для работы в освобожденных от ИГ районах Сирии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Турция готовит сотрудников полиции для работы в северных районах Сирии, освобожденных от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и перешедших под контроль умеренной оппозиции.

Подготовка полицейских является совместной инициативой турецких вооруженных сил и Свободной сирийской армии (ССА), представляющей умеренную вооруженную оппозицию страны, сообщают турецкие СМИ.

Армия Турции и ССА с августа прошлого года проводят операцию "Щит Евфрата", целью которой является очистка приграничных северных районов Сирии от террористов ИГ.

Сейчас в Турции завершается подготовка уже второй группы стражей порядка, которые отправятся в города Эль-Рай и Азаз в провинции Алеппо. Первая группа из 450 полицейских месяц назад была отправлена в город Джараблус на севере Сирии.

Новоиспеченные сотрудники правоохранительных органов следят за общественным порядком, дорожным движением и ведут борьбу с террористами.