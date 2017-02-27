Голосование по проекту резолюции СБ ООН по химоружию в Сирии пройдет 28 февраля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Голосование по внесенному Францией, Великобританией и США проекту резолюции Совбеза ООН по применению химоружия в Сирии намечено на первую половину дня вторника, 28 февраля, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.

Ранее ожидалось, что СБ ООН рассмотрит данный документ в понедельник.

"Голосование в СБ ООН по проекту резолюции по применению химоружия в Сирии состоится завтра около 11:30 по местному времени (около 19:30 по Москве - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

В российской миссии при ООН ранее отметили, что "в том виде, в котором текст представлен в СБ, Россия его поддержать не сможет".

В проекте резолюции США, Франция и Великобритания осуждают якобы имевшие место факты применения вооруженными силами Сирии химического оружия и призывают ввести санкции против физических лиц и компаний, которые, по их мнению, имеют отношение к таким атакам.

Предлагаемые санкции предусматривают, прежде всего, заморозку денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов; недопущение въезда или транзита подсанкционных физлиц через территорию государств-членов ООН; запрет на прямые или косвенные поставки, продажу или передачу сирийским властям хлора или предметов, указанных в списках Конвенции по химоружию, а также всех видов оружия, любых вертолетов и связанных с ними материальных средств.

Для контроля и дальнейшей актуализации санкционного механизма авторы проекта резолюции хотят учредить санкционный Комитет СБ ООН со вспомогательной группой экспертов.

Первоначальный санкционный список, подготовленный ими, включает в себя 11 представителей военного руководства Сирии и 10 профильных учреждений.

В Дамаске при этом решительно отвергают обвинения в применении химического оружия в боях в Сирии.