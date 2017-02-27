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Трамп увеличит военный бюджет ради новых побед в войнах

По его словам, раньше Америка никогда не проигрывала, а теперь никогда не выигрывает

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение значительно увеличить военный бюджет тем, что что США должны начать выигрывать войны.

"Мы должны снова начать выигрывать войны. Хочу сказать, когда я был юным, учился в старших классах и колледже, все говорили о том, что мы никогда не проигрывали в войнах. Мы никогда не проигрывали в войнах. Вы помните? Америка никогда не проигрывала. А теперь мы никогда не выигрываем в войнах. И не боремся за то, чтобы выигрывать", - сказал он в понедельник в Белом доме.

Как отметил глава американского государства, "Ближний Восток стал гораздо хуже, чем 16-17 лет назад". "Это осиное гнездо. Такого бардака мы никогда раньше не видели. Мы в тупике", - сказал Трамп.

Ранее в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на сотрудника Белого дома, курирующего тему бюджета, сообщило, что Трамп намерен увеличить расходы на оборону на $54 млрд.

Теги: США, Дональд Трамп
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