В Киеве частично обрушился Шулявский путепровод

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мост на Шулявском путепроводе в Киеве, связывающий проспект Вадима Гетьмана и улицу Александра Довженко и проходящий над проспектом Победы, частично обрушился в понедельник вечером.

Как следует из фотографий, размещенных очевидцами в соцсетях, разрушилась и обвалилась одна крайняя из нескольких параллельных железобетонных балок моста над участком, где расположена автостоянка. Вместе с балкой упало и ограждение моста. По свидетельствам очевидцев, пострадал один из припаркованных легковых автомобилей.

Таки он рухнул!,

В Киеве обрушился Шулявский мост, жертв и пострадавших слава богу вроде нету. pic.twitter.com/xg2hYru8B3 — Brute Force (@BFultimate) 27 февраля 2017 г.

В Главном управлении ГСЧС в Киеве агентству "Интерфакс" подтвердили, что на Шулявском путепроводе произошло обрушение бетонных конструкций. В результате никто не пострадал. "Полиция перекрыла автодвижение по проспекту Вадима Гетьмана", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время соответствующие службы предпринимают меры, чтобы не допустить дальнейшего обрушения конструкций.

На камерах наблюдения видно, что автомобильное движение по мосту перекрыто полностью в обоих направлениях, движение по просп.Победы под мостом осуществляется без ограничений в обоих направлениях.