Экс-советника по нацбезопасности США призвали дать показания о связях Трампа с РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн должен дать показания в конгрессе о предполагаемых связях команды президента США Дональда Трампа с Россией, заявил в понедельник замглавы комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф.

"Я однозначно убежден, что Майкл Флинн должен прийти и дать свидетельские показания... За это выступают обе партии", - сказал он. Как отметил конгрессмен, в случае, если выяснится, что Флинн пытался пообещать российскому послу в США Сергею Кисляку отмену санкций, то "это серьезное дело".

В то же время Шифф подчеркнул, что "пока не знает", контактировали ли сотрудники избирательной кампании Трампа с Россией и призвал не делать поспешных выводов. По словам Шиффа, необходимо провести расследование с участием демократов и республиканцев с тем, чтобы установить истину.

Флинн был вынужден покинуть пост советника по национальной безопасности после волны критики в прессе, которая обвинила его в том, что он в беседе с российским послом обсуждал вопрос о санкциях против России. Президент США Дональд Трамп рекомендовал Флинну подать в отставку, поскольку генерал не в полной мере отчитался о своих контактах с российским дипломатом.