Что случилось этой ночью: вторник, 28 февраля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп поручил пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру проверить телефоны сотрудников администрации в поисках источника утечки секретной информации в СМИ. Искать будут, в частности, приложения-мессенджеры, шифрующие переписку.

- В 2018 году SpaceX отправит в путешествие вокруг Луны двух космических туристов, рассказал глава компании Илон Маск. Их имена не называют, однако сообщают, что они уже внесли крупный депозит.

- "Газпром" спрогнозировал цену на экспорт в 2017 году на уровне $180 - $190 за тысячу кубометров, тогда как в прошедшем году средняя цена составляла составила $167.

- Представитель PriceWaterhouseCoopers назвал виновника ошибки на церемонии вручения "Оскаров"; компания, которая больше 80 лет занимается подсчетом голосов для определения лауреатов кинопремии, признала свою вину и принесла извинения создателям "Ла-Ла Ленда"