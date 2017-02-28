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Что случилось этой ночью: вторник, 28 февраля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп поручил пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру проверить телефоны сотрудников администрации в поисках источника утечки секретной информации в СМИ. Искать будут, в частности, приложения-мессенджеры, шифрующие переписку.

- В 2018 году SpaceX отправит в путешествие вокруг Луны двух космических туристов, рассказал глава компании Илон Маск. Их имена не называют, однако сообщают, что они уже внесли крупный депозит.

- "Газпром" спрогнозировал цену на экспорт в 2017 году на уровне $180 - $190 за тысячу кубометров, тогда как в прошедшем году средняя цена составляла составила $167.

- Представитель PriceWaterhouseCoopers назвал виновника ошибки на церемонии вручения "Оскаров"; компания, которая больше 80 лет занимается подсчетом голосов для определения лауреатов кинопремии, признала свою вину и принесла извинения создателям "Ла-Ла Ленда"

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Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, за ним - доска, и детишки сидят рядами

Ольга Голодец раскритиковала советское наследие в школах

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В миреТрамп распорядился проверить телефоны сотрудников Белого домаВ миреБелый дом назвал цель увеличения военного бюджета СШАВ миреSpaceХ отправит двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 годуКультураКомпания PwC назвала виновника ошибки на вручении "Оскара"
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