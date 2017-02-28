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В Турции за пропаганду терроризма задержан немецкий журналист

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юсел задержан турецкими властями по обвинению в пропаганде терроризма и разжигании ненависти, сообщили СМИ из Стамбула.

Решение о задержании было вынесено стамбульским судом, журналист находится под стражей с 18 февраля.

В вину корреспонденту вменили публикацию материалов из электронной почты родственника турецкого президента, министра энергетики Берата Албайрака, взломанной в декабре 2016 года WikiLeaks. В частности, в письмах обсуждались вопросы контроля над турецкими СМИ и создания в соцсетях специальных аккаунтов, с помощью которых можно было бы управлять общественным мнением.

Действия турецких властей вызвали резкую негативную реакцию в Берлине, а канцлер Германии Ангела Меркель назвала рещение суда "грустным и досадным". "Правительство (Германии - ИФ) рассчитывает, что в свете дела Юсела турецкая система правосудия будет иметь в виду чрезвычайную важность свободы прессы во всех демократических обществах", - говорится в заявлении канцлера.

Юсел имеет два гражданства: немецкое и турецкое.

Теги: Турция, Германия, Die Welt, Дениз Юсел
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