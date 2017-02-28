Страсбургский суд в 2016 году рассмотрел свыше 650 исков от россиян

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел в прошлом году в четыре раза больше жалоб от россиян, чем в предыдущем, 2015 году, и каждая четвертая удовлетворенная жалоба касается сроков уголовного преследования, сообщил председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев.

"Если в 2015 году Европейский суд рассмотрел 160 дел по жалобам граждан РФ, то в 2016 - 653, или почти в четыре раза больше", - сказал Лебедев на Всероссийском совещании судей во вторник в Москве.

Он отметил при этом, что 25% вынесенных постановлений ЕСПЧ по жалобам россиян против РФ касались нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства, еще 56 дел - по нарушениям права на справедливое судебное разбирательство.

Как отметил Лебедев, по результатам анализа постановлений ЕСПЧ президиум Верховного суда РФ "в порядке исполнения решений Европейского суда отменил решения судов по 36 уголовным делам и 40 материалам уголовного судопроизводства".

Всего за последние шесть лет число жалоб от россиян в ЕСПЧ сократилось на 60%. "В 2010 году жалоб было подано более 14,3 тыс., а в 2016 - 5,6 тыс. Сокращение за эти годы 61%", - отметил глава ВС РФ.