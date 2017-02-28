Марко Рубио предложил назвать именем Немцова улицу перед посольством РФ в США

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио предложил переименовать улицу перед зданием посольства РФ в Вашингтоне в честь оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как сообщила пресс-служба сенатора, соответствующий законопроект он внес в понедельник на рассмотрение верхней палаты Конгресса США. Рубио в распространенном заявлении отметил, что он выступил с такой инициативой в память "обо всех россиянах, которые борются за демократические права".

Появление улицы имени Бориса Немцова станет напоминанием о том, что "голоса защитников свободы не удастся замолчать", говорится в заявлении сенатора. "Я продолжу работать над тем, чтобы ответственные за гибель Бориса Немцова понесли наказание", - подчеркнул сенатор.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту.

Накануне сотрудники аппарата Рубио в знак солидарности с Немцовым устроили пикет перед российским посольством в Вашингтоне, сообщила пресс-служба сенатора.