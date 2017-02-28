На юге Армении произошло землетрясение

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,9 произошло во вторник утром в городе Капан на юге Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, в 10:17 (09:17 по Москве) в 5 км к северо-западу от города Капан произошло землетрясение, сила которого в эпицентре составила 5 баллов по шкале МСК-64.

"Землетрясение чувствовалось в городах Капан (5 баллов), Горис и Каджаран (4-5 баллов). За землетрясением последовал афтершок силой 3,3 балла", - отметили в МЧС. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.