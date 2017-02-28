В Литве осуждены за шпионаж гражданин РФ и бывший литовский офицер

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Литве Шяуляйский окружной суд во вторник вынес приговор обвиняемым в шпионаже бывшему офицеру Вооруженных сил (ВС) Литвы и гражданину России.

Бывший офицер авиабазы Военно-воздушных сил Литвы Сергей Пусин приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщил агентству BNS пресс-атташе суда Витаутас Йончас.

Гражданин России Сергей Моисеенко приговорен к 10,5 годам лишения свободы. Он также осужден за незаконное хранение большого количества боеприпасов и взрывчатки, а также боевых гранат.

Суд объявил, что Пусин собрал и за период с 2012 года до конца 2014 года передал российской разведке информацию о ВС Литвы и деятельности миссии воздушной полиции НАТО, местах дислокации воинских подразделений, операциях в Афганистане, об управляемых дистанционным способом разведывательных беспилотниках, их полетах и возможных местах их дислокации.

Российской разведке были переданы копии документов Минобороны Литвы, личных дел некоторых офицеров авиабазы ВВС Литвы. Часть переданных документов была с грифом "секретно" и составляла служебную тайну.

Осужденные должны будут отбывать наказания в исправительных домах.

Решением суда конфискованы гараж и автомобиль Моисеенко, во время обысков изъят компьютер Пусина.

Гражданин Литвы Айнас Казлаускас, который обвинялся в незаконном хранении взрывчатки, ручной гранаты и боеприпасов, осужден условно на 2 года и 8 месяцев лишения свободы, исполнение наказания для него отложено на два года. В шпионаже Казлаускаса не обвиняли.