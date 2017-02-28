Два подростка из России впали в кому после ДТП в Таиланде

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Туристический автобус сбил двух российских подростков на мотобайке в Паттайе (Таиланд), пострадавшие введены в искусственную кому, сообщили "Интефаксу" в консульском отделе посольства РФ в Таиланде. Туристический автобус совершил наезд на мотобайк, на котором ехали 16-летний юноша и 14-летняя девушка из России.

"В результате ДТП подростки получили множественные повреждения, в том числе тяжелые травмы головы. Сейчас они находятся в государственной больнице провинции Чонбури, оба введены в искусственную кому", - сообщили в консульстве.

Собеседник агентства добавил, что сейчас прорабатывается вопрос перевода пострадавших россиян из государственной больницы в одну из частных клиник Бангкока с лучшими условиями лечения.

"Консульский отдел посольства находится в тесном контакте с родителями пострадавших, а также с правоохранительными органами Таиланда, которые ведут расследование по данному ДТП", - рассказали в консульстве.