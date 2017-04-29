Более 20 человек погибли из-за оползня в Киргизии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мощный оползень сошел в Ошской области на юге Киргизии, погибли, по предварительным данным, 24 человека, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Киргизии.

По данным пресс-службы, в 7:00 (4:00 мск) в Узгенском районе в сельской управе Зергер сошел оползень объемом 1 млн кубометров.

"Оползень сошел на семь жилых домов, по предварительным данным, погибли 24 человека, оказавшиеся под огромной массой земли", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, все погибшие в момент схода оползня были дома и оказались под землей.

Представитель пресс-службы добавил, что в настоящий момент на месте чрезвычайной ситуации ведутся работы по расчистке от земляной массы.