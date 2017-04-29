Неизвестные в Киеве отобрали у фельдъегерей документы и пистолеты

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Киеве на вокзале неизвестные напали на троих сотрудников фельдъегерской службы, отобрав у них несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова, сообщила спикер ГУ Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

"После совершенного правонарушители скрылись с места события на автомобиле", - написала она на своей странице в фейсбуке в субботу.

Нападавшие нанесли телесные повреждения сотрудникам фельдъегерской службы, один из них госпитализирован.

Инцидент произошел в пятницу вечером на платформе центрального железнодорожного вокзала.

Позже начальник ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что мешки с документацией, похищенной во время нападения, обнаружены в Борисполе. "Сегодня, примерно два часа назад в Борисполе были найдены мешки с документацией. Ценные отправления исчезли, а мешки с документацией не вскрывали. Мы их также не вскрываем, ждем представителей службы, будем осматривать с ними", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.