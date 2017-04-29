КПРФ оценила первые сто дней Дональда Трампа

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В первые сто дней на посту президента США Дональда Трампа "будто подменили"; из всех черт, присущих его выборной кампании, осталась заметной лишь непредсказуемость, заявил первый вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Эти первые сто дней Трампа даже как-то затруднительно оценить. Человека будто подменили. Есть фамилия, есть действия, но куда-то растворилась харизма, резко ушла энергетика, которую мы видели во время выборной кампании и инаугурации", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

"Сделаны ли какие-то конкретные шаги в сторону тех людей, которые его поддержали на выборах, тех работяг, к которым он апеллировал?", - задался вопросом депутат.

"Я пока не слышал о таком. При этом появились резкие вспышки отхода от задекларированной программы. Он оставил в силе реформу здравоохранения Обамы, хотя обещал изменить. Он дал согласие на военную атаку Сирии, хотя выступал против силовых вмешательств в дела третьих стран. В целом укрепил репутацию непредсказуемого человека, тем самым ударив по своему образу целеустремленной натуры", - сказал первый зампредседателя ЦК КПРФ.

Вместе с тем, по его мнению, "как раз эта непредсказуемость и оставляет шансы на его возвращение в прежнюю колею".

"Тут всего два варианта. Либо, мельтешась и раскачиваясь, меняя маски и образы, он сбивает прицел своим оппонентам. Либо же, подчиняясь законам капитализма, почуял вкус империалистических традиций США, - отметил Мельников. - Однако в любом случае 100 дней мало, чтобы разгадать интригу, если она вообще есть".