СМИ узнали о планах Тиллерсона сократить штат госдепа на 2,3 тыс. человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обнародовал планы по сокращению штатов Госдепартамента примерно на 2,3 тыс. человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным источников, эти меры позволят сократить до 26% финансирование госдепа. При этом потенциальные сокращения затронут лишь примерно 3% от 75-тысячного штата ведомства.

Источники отмечают, что предложение Тиллерсона касается, в том числе, процесса найма новых сотрудников, оно направлено на консолидацию как госдепа, так и агентства США по международному развитию - центрального органа администрации США в области оказания помощи за рубежом, который действует в координации с госсекретарем.

В то же время планы Тиллерсона, почти наверняка, встретят противодействие конгрессменов, отмечает AP.

Ранее в интервью Национальному общественному радио США Тиллерсон заявил о желании реорганизовать госдеп и сделать его работу более эффективной. "Мы в самом деле хотим изучить процесс, в рамках которого мужчины и женщины - карьерные дипломаты, гражданский персонал, наши посольства - выполняют свою миссию", - сказал госсекретарь.