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Москва назвала грубым нарушением ДРСМД размещение ПРО США в Румынии и Польше

Есть обновление от 21:34

Вашингтон дает заведомо неверную информацию о своем "выполнении" обязательств по ДРСМД, говорится в комментарии МИДа

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - США дают заведомо неверную информацию о якобы выполнении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), размещение в Румынии и Польше комплексов ПРО, способных нести "Томагавки", - грубейшее нарушение обязательств по этому договору, заявляют в МИД России.

"Вашингтон дает заведомо неверную информацию о своем "выполнении" обязательств по ДРСМД. Уже долгие годы США просто игнорируют российские серьезные озабоченности, имеющие прямое отношение к выполнению американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - говорится в комментарии ведомства в связи с опубликованием очередного доклада госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

"США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы "Иджис Эшор", в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности "Томагавк", - подчеркивают в МИД РФ. - Неоспоримым фактом является то, что это - грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД".

"Что касается нашей озабоченности, связанной с размещением на суше американских пусковых ракетных установок, то после того, как мы ее впервые озвучили в 2014 году, США, вместо хотя бы попытки решения этой проблемы, в ответ развернули кампанию по публичному, абсолютно голословному обвинению России в нарушении ДРСМД: якобы наша страна производит и испытывает запрещенные по Договору крылатые ракеты наземного базирования", - добавили в дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон не представил никаких доказательств нарушения Россией ДРСМД.

"Никакой аргументации, способной подкрепить выдвигаемые в наш адрес претензии, так и не предъявлено. Переданная американской стороной "информация", якобы позволяющая определить, о чем идет речь, на деле представляет собой отрывочные фрагментарные сигналы, никак не проясняющие, на чем все-таки основаны несостоятельные американские озабоченности", - отметили на Смоленской площади.

Как заключили в ведомстве, "вызывает серьезную озабоченность, что представители ряда американских ведомств используют подобную "фактологию" в качестве предлога для раскрутки очередной кампании относительно возможного применения "ответных мер" в отношении России".

Теги: МИД РФ, США, ПРО, Польша, Румыния
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