В Эстонии из-за шторма обесточены более 3800 домохозяйств

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В субботу вечером из-за сильного шторма в Эстонии без электричества остались свыше 3800 домохозяйств.

Как сообщила электрокомпания Elektrilevi, на 19:00 из-за сильного ветра перебои в электроснабжении наблюдаются в восьми уездах из 15-ти.

Прервано авиационное и частично морское сообщение. Таллинский аэропорт после 13:00 принял в 18.55 лишь один борт из Киева.

Судоходная компания Linda Line отменила все назначенные на субботу рейсы скоростных катамаранов между Таллином и Хельсинки. Прервано судоходное сообщение между островами Сааремаа (Saaremaa) и Хийумаа (Hijumaa), а также между материком и островом Прангли.

На воскресенье перенесен футбольный матч 9-го тура чемпионата Эстонии по футболу между командами "Инфонет" и "Пайде".

Гидрометеослужба Эстонии в субботу объявила по всей стране штормовое предупреждение первого уровня. Кроме ветра 15-18 м/ сек, а на северном побережье и на островах Западной Эстонии порывами до 23-25 м/сек, погодные условия осложнились выпавшим снегом.