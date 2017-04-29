Пассажирский самолет исчез с радаров в небе над Кубой

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет АН-26 в субботу пропал с радаров в небе над Кубой в провинции Пинар-дель-Рио на западе острова, сообщает портал Cibercuba.

Авиационные власти страны подтвердили изданию, что инцидент действительно имел место, однако официальной информации о нем пока нет. Известно, что самолет принадлежал компании "Аэрогавиота", которая осуществляет чартерные рейсы в пределах Карибского бассейна. На его борту могли находиться до 39 человек.

Журналистам удалось связаться с родственником одного из членов экипажа, который сообщил, что место предполагаемого крушения находится в труднодоступном месте и шансов найти выживших практически нет.