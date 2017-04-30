Американский военный погиб возле Мосула

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американский военный погиб в результате взрыва недалеко от иракского Мосула, сообщает в субботу USA Today со ссылкой на штаб международной коалиции, которая пытается вытеснить из города боевиков ИГ (запрещена в России)

Имя и звание погибшего не разглашается. Известно, что он скончался от ран в результате срабатывания самодельного взрывного устройства.

Бои за Мосул ведутся уже более полугода. Пока армии Ирака при поддержке коалиции во главе с США удалось полностью освободить только восточную часть города.