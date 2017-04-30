Главные новости
В РоссииСМИ сообщили об уголовном деле против сотрудника метро после теракта в ПетербургеСпортЭнтони Джошуа техническим нокаутом победил Владимира КличкоВ РоссииЧто произошло за день: суббота, 29 апреля
В мире

Американский военный погиб возле Мосула

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американский военный погиб в результате взрыва недалеко от иракского Мосула, сообщает в субботу USA Today со ссылкой на штаб международной коалиции, которая пытается вытеснить из города боевиков ИГ (запрещена в России)

Имя и звание погибшего не разглашается. Известно, что он скончался от ран в результате срабатывания самодельного взрывного устройства.

Бои за Мосул ведутся уже более полугода. Пока армии Ирака при поддержке коалиции во главе с США удалось полностью освободить только восточную часть города.

Теги: Мосул, Ирак, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Россия в СБ ООН поддержала предложение Китая по Северной КорееРоссия в СБ ООН поддержала предложение Китая по Северной Корее
Как отметили в МИД РФ, речь идет о прекращении ядерных испытаний КНДР взамен на отказ от военных учений вблизи этой страныПодробнее
Группа ВМС США прибыла в акваторию Японского моряГруппа ВМС США прибыла в акваторию Японского моря
Ее возглавляет американский атомный авианосец "Карл Винсон"Подробнее
Источник рассказал о возможном переносе старта "Союза" к МКСИсточник рассказал о возможном переносе старта "Союза" к МКС
По его данным, запуск корабля могут перенести с 26 октября на 27 декабря, что связано со сдвигом в графике полетовПодробнее
КНДР провела испытания баллистической ракетыКНДР провела испытания баллистической ракеты
Американские военные установили, что ракета взорвалась и упала в мореПодробнее
Замглавы МИД РФ объяснил в ООН нежелание КНДР сворачивать ядерную программуЗамглавы МИД РФ объяснил в ООН нежелание КНДР сворачивать ядерную программу
В Москве вновь призывают Пхеньян свернуть ядерную и ракетную программыПодробнее
"Перестрелка" без лишних сантиментов"Перестрелка" без лишних сантиментов
Новый фильм режиссера "Высотки" Бена Уитли вышел в РоссииПодробнее
Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТОПарламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО
На заседании присутствовали лишь 46 депутатов из 81, поскольку оппозиция бойкотирует заседания скупщины с октября прошлого годаПодробнее
Конфискованные у Януковича и его окружения $1,4 млрд поступили в казну УкраиныКонфискованные у Януковича и его окружения $1,4 млрд поступили в казну Украины
Президент Украины Петр Порошенко предложил направить эти деньги на нужды армииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: часовой мастер10 фото
29 апреля
Профессия: часовой мастер
100 дней Трампа12 фото
29 апреля
100 дней Трампа
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСМИ сообщили об уголовном деле против сотрудника метро после теракта в ПетербургеСпортЭнтони Джошуа техническим нокаутом победил Владимира КличкоВ РоссииЧто произошло за день: суббота, 29 апреляСпортМария Шарапова проиграла в полуфинале первого турнира после дисквалификации
Власти Турции назвали причину блокировки "Википедии"
Американский военный погиб возле Мосула
Энтони Джошуа техническим нокаутом победил Владимира Кличко
В результате авиакатастрофы на Кубе погибли восемь человек
Посол РФ обвинил США в наращивании военных мощностей под видом противодействия КНДР
Глава СК распорядился проверить законность застройки Молодинского поля в Подмосковье
СМИ сообщили об уголовном деле против сотрудника метро после теракта в Петербурге
Евкуров уволил первого вице-премьера Ингушетии за срыв сроков сдачи перинатального центра
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи