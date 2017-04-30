Ле Пен пообещала поднять вопрос о выходе Франции из еврозоны

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы на президентских выборах во Франции поднять вопрос о возвращении страны к национальной валютt, пишет в субботу Le Parisien.

"Евро мертв", - заявила она в интервью изданию. "Необходимо управлять валютой и адаптировать ее к экономике, поскольку сегодня единая валюта - это обуза", - пояснила она. По мнению Ле Пен, евро стоит оставить в ходу только для деятельности международных компаний.

Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов вместе с лидером движения "Вперед" Эмманюэлем Макроном. Он состоится 7 мая. Опросы предсказывают победу Макрону.