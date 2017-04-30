Трамп пригласил Дутерте посетить Белый дом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, состоявшегося в субботу, пригласил своего филиппинского коллегу Родриго Дутерте посетить Белый дом, передает The Hill.

"Президент Трамп получил удовольствие от общения и сказал, что с нетерпением ждет поездки на Филиппины, которая намечена на ноябрь", - говорится в сообщении Белого дома. Трамп также пригласил Дутерте приехать в США, чтобы "обсудить важность американо-филиппинского альянса".

Дутерте зарекомендовал себя большим поклонником Трампа, называл его мудрым и прагматичным мыслителем и сравнивал в этом смысле с собой. Совсем другие отношения связывали его с предыдущей администрацией США: Дутерте предложил Обаме отправиться ко всем чертям, после чего Вашингтон решил прервать программу помощи Филиппинам.