Генсек ООН назвал взаимодополняющими женевские и астанинские переговоры по Сирии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов обсудил в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ход переговоров по урегулированию в Сирии, сообщается на сайте телеканала "Хабар-24".

"На встрече обсуждалась ситуация в сфере международной безопасности. В частности, министр проинформировал Генсекретаря о ходе Астанинского переговорного процесса по Сирии. Гутерриш выразил свою полную поддержку процессу, считая женевские и астанинские переговоры взаимодополняющими", - говорится на сайте телеканала.

Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане состоится 3-4 мая.