Минздрав Литвы пообещал транссексуалам помощь

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Литвы обещает принять меры для того, чтобы транссексуалы, проживающие в республике, могли получить надлежащую гормонотерапию и психологическую помощь.

"Связанные с оказанием психологической помощи и заместительной гормонотерапией услуги медицинских учреждений транссексуалам, если они того пожелают, должны быть предоставлены", - отмечается в распространенном пресс-релизе минздрава по итогам встречи министра Аурелиюса Вяриги с представителями лиги геев Литвы и института мониторинга прав человека.

Представитель лиги Томас Витаутас Рашкявичюс заявил агентству BNS, что сообщество ЛГБТ поддерживает такой шаг, а разговор о проведении хирургических операций по смене пола можно будет говорить на позднейших этапах после принятия соответствующих законов.

Сейчас, отметил он, медики зачастую отказывают в назначении заместительных гормональных препаратов, поэтому от минздрава ожидают принятия решений, которые обеспечат юридическую ясность.