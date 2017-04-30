СМИ узнали о данных у британской полиции о двух готовящихся терактах в Лондоне

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Исламисты планируют две террористические атаки в Лондоне, сообщает в воскресенье британская газета The Sunday Times со ссылкой на полицию.

"Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы тщательно отслеживаем", - заявил изданию высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.

По его словам, полиция усилила меры безопасности и отслеживает планы экстремистов, которые, как полагают полицейские, являются последователями террористических организаций "Исламское государство" или "Аль-Каида" (запрещены в РФ).

22 марта в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем он, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента.

В результате теракта погибли пять человек. Ранения получили десятки человек, преимущественно туристы - граждане 10 стран, помимо Великобритании. Террорист был застрелен.