Пентагон опубликовал данные о гражданских жертвах в Ираке и Сирии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 352 гражданских лица были убиты в результате проводимых под руководством США ударов против против объектов ИГ ("Исламское государство", террористическая группировка; деятельность запрещена в России) в Ираке и Сирии с начала операции в 2014 году, заявили военные США в воскресенье. Объединенная совместная оперативная группа в своей ежемесячной оценке жертв среди гражданского населения заявила, что по-прежнему расследует 42 сообщения о случаях смерти среди гражданского населения.

В период с ноября 2016 года по март 2017 года было убито 45 гражданских лиц. Целевая группа сообщила о 80 случаях смерти среди гражданского населения с августа 2014 года до настоящего времени, о которых ранее не сообщалось.

Официальные данные военных намного ниже, чем у других внешних групп, сообщает NBC. Группа мониторинга Airwars сообщила, что более 3000 гражданских лиц были убиты воздушными ударами коалиции.

"Мы сожалеем о непреднамеренной гибели гражданских лиц ... и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и другим лицам, пострадавшим от этих забастовок", - говорится в заявлении Пентагона.