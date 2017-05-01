Экс-премьер Италии возглавил правящую партию страны

У Маттео Ренци остается год на подготовку к парламентским выборам

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци вновь возглавил правящую Демократическую партию.Как передает BBC, он набрал более 70% голосов в воскресенье среди главных сторонников партии, оставив далеко позади двух других соперников.

Маттео Ренци подал в отставку в качестве премьер-министра и лидера партии после того, как его план конституционной реформы был отклонен на всенародном референдуме в декабре.

"Это чрезвычайная ответственность. Сердечное спасибо женщинам и мужчинам, которые верят в Италию", - написал он в инстаграме в воскресенье.

Сейчас Ренци готовит свою левоцентристскую партию к парламентским выборам, которые должны состояться в мае 2018 года.