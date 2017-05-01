Главные новости
В миреПассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентностиВ миреГосдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в СШАВ миреЭкс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за Brexit
В мире

Экс-премьер Италии возглавил правящую партию страны

У Маттео Ренци остается год на подготовку к парламентским выборам

Экс-премьер Италии возглавил правящую партию страны
Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци вновь возглавил правящую Демократическую партию.Как передает BBC, он набрал более 70% голосов в воскресенье среди главных сторонников партии, оставив далеко позади двух других соперников.

Маттео Ренци подал в отставку в качестве премьер-министра и лидера партии после того, как его план конституционной реформы был отклонен на всенародном референдуме в декабре.

"Это чрезвычайная ответственность. Сердечное спасибо женщинам и мужчинам, которые верят в Италию", - написал он в инстаграме в воскресенье.

Сейчас Ренци готовит свою левоцентристскую партию к парламентским выборам, которые должны состояться в мае 2018 года.

Теги: Италия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Пассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентностиПассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентности
Пострадавших пассажиров госпитализируют в больницы, экипаж и воздушное судно не пострадали и уже вылетели обратным рейсом в МосквуПодробнее
Экс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за BrexitЭкс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за Brexit
При этом бывший министр намерен продолжать заниматься благотворительностьюПодробнее
Госдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в СШАГосдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в США
Администрация президента готовится к критике со стороны правозащитников после беседы Дональда Трампа с филиппинским президентомПодробнее
Белый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клеветуБелый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету
Поправки могут затронуть деятельность СМИПодробнее
Трамп заявил о связях Клинтон и ее сторонников с РоссиейТрамп заявил о связях Клинтон и ее сторонников с Россией
Президент США напомнил об урановой сделке и ситуацией с сервером демократовПодробнее
Трамп назвал "фальшивой историей" предположение о связях его предвыборного штаба с РФТрамп назвал "фальшивой историей" предположение о связях его предвыборного штаба с РФ
Вместе с тем, он обвинил в этом свою соперницу по президентской гонке Хиллари КлинтонПодробнее
Китай провел успешное наземное испытание самого большого гидросамолета в миреКитай провел успешное наземное испытание самого большого гидросамолета в мире
Сообщается, что судно готово к первому полетуПодробнее
Власти Турции назвали причину блокировки "Википедии"Власти Турции назвали причину блокировки "Википедии"
Доступ к ресурсу закрыли из-за отказа удалить информацию о связях Анкары с террористическими организациямиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: часовой мастер10 фото
29 апреля
Профессия: часовой мастер
100 дней Трампа12 фото
29 апреля
100 дней Трампа
Moscow Comic Convention11 фото
30 апреля
Moscow Comic Convention
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентностиВ миреГосдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в СШАВ миреЭкс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за BrexitВ миреБелый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету
В Москве начали отключать отопление
Тела троих погибших найдены на месте схода оползня на юге Киргизии
Что случилось этой ночью: понедельник, 1 мая
Оппозиция провела антикоррупционный марш в Новосибирске
Пассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентности
Экс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за Brexit
Более 80 человек эвакуированы из инфекционной больницы в Москве
Конгресс США согласовал бюджет страны до сентября 2017 года
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи