В ДНР заявили о 50 обстрелах за сутки

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике обвинили украинских военных в новых обстрелах населенных пунктов.

"За прошедшие сутки ВС Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 18 населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", - сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

В свою очередь в Киеве сообщили о 54 обстрелах позиций украинских военных в Донбассе.

"За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще семь военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении пресс-центра штаба силовой операции в Донбассе на своей странице в фейсбуке в понедельник утром.