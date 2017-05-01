В Одессе возле вокзала полиция обнаружила рюкзак со взрывчаткой

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Приморском районе Одессы в ночь на понедельник полиция обнаружила рюкзак с двумя осколочными гранатами, тротиловой шашкой и детонатором.
Как сообщили "Интерфаксу-Украина" в пресс-службе Национальной полиции Украины, около 1:00 ночи в результате проведения полицейскими профилактических мероприятий на территории автостоянки возле железнодорожного вокзала недалеко от Куликова поля был обнаружен черный рюкзак.
"После оцепления территории и вызова на место взрывотехников в рюкзаке были обнаружены две осколочные гранаты, взрывчатка, электродетонаторы, тротиловая шашка, аккумуляторные батареи", - сказали в пресс-службе.
Все эти вещи правоохранители изъяли.
Сейчас по данному факту проводится проверка.