В Донецке несколько тысяч человек вышли на шествие в честь 1 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек принимают участие в праздничном шествии в честь 1 мая, которое проходит в Донецке, передает корреспондент "Интерфакса".

По главной улице города движется многотысячная колонна людей с флагами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), шарами, цветами и названиями районов города.

"На мероприятии присутствует до 5000 человек", - сказал журналистам представитель администрации Донецка.

По его словам, шествие пройдет по главной улице города - улице Артема - до площади имени Ленина, где состоится праздничный митинг.