Семерых украинцев задержали за попытку нелегально попасть в Великобританию

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Задержанных в Великобритании семерых граждан Украины вскоре депортируют, решается вопрос о привлечении к ответственности капитана судна, на котором они пытались нелегально пересечь границу.

"Их депортируют в связи с нарушением местного законодательства в миграционной сфере", - сообщила вице-консул Украины в Лондоне Юлия Помазан в эфире телеканала "112.Украина" в понедельник.

По ее словам, личности всех задержанных украинцев уже установлены и подтверждены, а после разговора с полицией их направят в миграционные центры для оформления документов на депортацию.

Помазан отметила, что относительно капитана судна решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Как ранее сообщило украинское посольство в Лондоне, 30 апреля британская пограничная служба задержала семерых граждан Украины во время попытки нелегального пересечения границы Великобритании.

По информации СМИ, украинцы находились на борту 8-метровой парусной яхты, которая подала сигнал бедствия. Прибывшие на место спасатели отбуксировали судно, подозреваемых доставили в полицию, где им предъявили обвинения в незаконном пересечении границы.